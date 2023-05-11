Владимир Гомельский назвал команду Единой лиги ВТБ с самым сильным составом

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал мнение, что состав казанского УНИКСа в настоящий момент самый сильный в Единой лиге ВТБ. Гомельский также считает, что именно УНИКС – безусловный фаворит на завоевание золотых медалей в нынешнем сезоне чемпионата.

«Велимир Перасович — тренер очень высокого класса. Превосходит ли он Паскуаля и Секулича? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Единственным объективным критерием работы тренера по игровым видам спорта являются результаты его команды. В активе Паскуаля и Секулича есть более громкие победы в более престижных турнирах. Но тренерское мастерство растёт с количеством проведённых сложных игр и турниров.

И ещё одно замечание. На данный момент у Перасовича в УНИКСе самый сильный состав в ЕЛ ВТБ. В его команде больше игроков высокого класса, чем в любой другой, включая ЦСКА. При такой сильной приверженности Перасовича к игровой дисциплине его команда лучше управляема. Мне кажется, что в этом целиком его заслуга. По этой же причине рассматриваю УНИКС как безусловного фаворита», — написал Гомельский на своём официальном сайте.