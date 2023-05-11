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Леброн Джеймс объяснил, почему не нужно сравнивать серии с «Мемфисом» и «Голден Стэйт»

Леброн Джеймс объяснил, почему не нужно сравнивать серии с «Мемфисом» и «Голден Стэйт»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему нельзя сравнивать серию второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт» (3-2) с серией первого раунда с «Мемфисом» (4-2).

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«Хочу сказать, что у каждого момента своя задача, игра и возможность увидеть, из чего ты состоишь. Нынешнюю серию нельзя сравнивать с той, что была в прошлом раунде. Она абсолютно другая, с другим соперником и задачами. У нас скоро будет ещё одна возможность посмотреть, что мы собой представляем, из чего сделаны», — сказал Джеймс в видео, опубликованном на YouTube-канале NBA Interviews.

Во втором раунде плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» играет с «Уорриорз». После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу «озёрников». Шестая игра этого противостояния состоится в ночь на 13 мая на площадке «Лейкерс».

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