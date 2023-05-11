Зайцев высказался о победе УНИКСа в 3-м матче финала ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев прокомментировал победу, одержанную его командой в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (82:81). На счету Зайцева в этой встрече 12 очков.

«Впечатления великолепные. Мы рады вернуть преимущество своей площадки. Ребята делились со мной мячом, когда я открывался, мне удалось набрать много очков, и я очень рад этой победе. У «Локо» на каждой позиции есть взаимозаменяемые игроки, и я не считаю, что отсутствие Уайта в концовке повлияло на исход матча», — приводит слова Зайцева пресс-служба УНИКСа.

Следующий матч команды проведут 13 мая. Он состоится в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 14:00 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед.