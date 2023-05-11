Зайцев высказался о победе УНИКСа в 3-м матче финала ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»
Поделиться
Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев прокомментировал победу, одержанную его командой в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (82:81). На счету Зайцева в этой встрече 12 очков.
«Впечатления великолепные. Мы рады вернуть преимущество своей площадки. Ребята делились со мной мячом, когда я открывался, мне удалось набрать много очков, и я очень рад этой победе. У «Локо» на каждой позиции есть взаимозаменяемые игроки, и я не считаю, что отсутствие Уайта в концовке повлияло на исход матча», — приводит слова Зайцева пресс-служба УНИКСа.
Следующий матч команды проведут 13 мая. Он состоится в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 14:00 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед.
Комментарии
- 11 мая 2023
-
22:45
-
22:44
-
22:35
-
22:25
-
21:37
-
20:58
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
19:51
-
19:10
-
18:20
-
18:10
-
17:31
-
16:56
-
16:24
-
15:57
-
15:10
-
14:58
-
14:30
-
13:57
-
13:35
-
12:51
-
12:37
-
12:20
-
11:37
-
11:02
-
10:54
-
10:37
-
09:56
-
09:46
-
09:28
-
09:00
-
08:19
-
07:32
Партнерский контент