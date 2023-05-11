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Джа Морант не получит дополнительные € 35 млн за попадание в символическую сборную

Звездный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант не сможет получить дополнительные выплаты в размере € 35,8 млн за попадание в одну из символических сборных НБА по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщает Fadeaway World.

Летом 2022 года 23-летний Морант подписал со своей командой максимальное продление контракта новичка на € 176 млн. Сумма могла увеличиться до € 211 млн, если бы американец попал в символическую пятёрку. Этого у спортсмена не получилось.

Когда были объявлены пятёрки, Морант отреагировал на это в своих соцсетях.

«Скоро снова буду на вершине», — написал Джа.

Напомним, «Мемфис» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в шести матчах. Заключительная игра серии завершилась со счётом 85:125. Морант провёл слабый шестой матч, в котором решилась судьба противостояния.