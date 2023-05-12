Холидэй в третий раз за четыре года получил награду лучшему одноклубнику

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй стал обладателем награды имени Тваймена-Стоукса, которая вручается лучшему одноклубнику. Об этом сообщает ESPN. 32-летний американец получает её в третий раз за четыре года.

По итогам голосования действующих игроков лиги Холидэй набрал 1359 очков. Вторую строчку закрепил за собой форвард «Бруклина» Микал Бриджес (1190 очков). Замкнул тройку разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (1117 очков).

32-летний Холидэй выиграл эту награду в прошлом сезоне, а также в кампании-2019/2020, когда представлял «Нью-Орлеан Пеликанс».

Контракт Холидэя на $ 36,2 млн действует до конца сезона-2023/2024, также есть опция продления ещё на один год. Ранее спортсмен заявил, что хочет завершить карьеру в 2025 году.