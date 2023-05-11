НБА присудила Джру Холидэю награду лучшему одноклубнику имени Тваймена-Стоукса
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй стал обладателем награды лучшему одноклубнику имени Тваймена-Стоукса по итогам нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом информирует пресс-служба НБА.
Фото: https://twitter.com/NBAPR
Награда лучшему одноклубнику имени Тваймена-Стоукса присуждается игроку, который по ходу сезона показывает себя как идеальный напарник и пример преданности команде. Название награды связано с двумя игроками: Морисом Стоуксом и Джеком Твайменом.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Холидэй принял участие в 72 матчах, в которых в среднем набирал 19,2 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 7,4 передачи.
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