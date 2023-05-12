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Джо Цай: управлять игроками НБА очень трудно

Джо Цай: управлять игроками НБА очень трудно
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Известный бизнесмен Джо Цай, являющийся также владельцем «Бруклин Нетс», признался, что управлять игроками в НБА – непростая задача. Мыслями по этому поводу он поделился в ходе технологической конференции BEYOND Expo 2023 в Макао, обсуждая искусственный интеллект.

«Я управляю баскетбольной командой. И, поверьте мне, игроками управлять очень трудно», — приводит слова Цая TechNode.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Бруклин» закончил борьбу на стадии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции. «Нетс» встречались с «Филадельфией Сиксерс» и проиграли в серии со счётом 0-4. Регулярный чемпионат НБА «Бруклин» завершил на шестом месте Восточной конференции, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений.

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