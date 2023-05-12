В NBC назвали идеальный состав сборной США на чемпионат мира-2023

Телеканал NBC определил идеальный состав сборной США на чемпионат мира — 2023 по итогам выборов символических пятёрок прошедшего регулярного сезона НБА.

В него вошли защитники Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Деаарон Фокс («Сакраменто Кингз»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), форварды Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), центровые Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Бэм Адебайо («Майами Хит»).

Первые девять попали в три символические пятёрки регулярного сезона НБА, а два центровых набрали наибольшее число голосов среди американских игроков на этой позиции. Ещё одно место в заявке, с учётом набранных голосов, досталось бы либо защитнику Джа Моранту («Мемфис Гриззлис») либо форварду Кевину Дюранту («Финикс Санз») в зависимости от того, баскетболиста какого амплуа потребовалось бы взять.

Ожидается, что состав американской команды на чемпионат мира – 2023 будет обнародован после завершения финала НБА. В NBC считают, что сборная США будет уязвима для соперников, как на ЧМ, так и на Олимпийских играх в следующем году, на что указывает присутствие лишь одного американского игрока (Тейтума) в первой символической пятёрке НБА нынешнего сезона.

Чемпионат мира – 2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. На первом групповом этапе соперниками США будут Иордания, Греция и Новая Зеландия.