Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деандре Эйтон пропустил шестой матч с «Денвером», «Финикс» проиграл серию

Деандре Эйтон пропустил шестой матч с «Денвером», «Финикс» проиграл серию
Аудио-версия:
Комментарии

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
12 мая 2023, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Пэйн - 31, Дюрант - 23, Ландейл - 13, Букер - 12, Шамет - 9, Ли - 6, Крэйг - 4, Бийомбо - 2, Базли, Окоги, Пол, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Эйтон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 26, Колдуэлл-Поуп - 21, Браун - 13, Портер - 10, Гордон - 8, Браун - 4, Грин - 4, Джексон - 3, Смит - 2, Уотсон - 2, Брайант, Джордан, Ннаджи, Чанчар

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон пропустил матч из-за травмы ребра. Багамский баскетболист и до травмы проводил не самую удачную серию. За пять игр он набирал в среднем 10,8 очка и 8,2 подбора, проводя на площадке чуть менее 30 минут.

В прошлом межсезонье шли активные разговоры об обмене Эйтона из-за нежелания «Финикса» давать ему максимальный контракт. В итоге Деандре согласился на переход в «Индиану», но «Финикс» всё же решил воспользоваться тем, что центровой имел статус лишь ограниченно свободного агента, и переподписал игрока за те же деньги, что предложили «Пэйсерс» — $ 133 млн на четыре года.

Одноклубник Эйтона вступился за него:
Джок Ландейл: устал слушать, как все гонят на Деандре Эйтона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023