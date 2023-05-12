Деандре Эйтон пропустил шестой матч с «Денвером», «Финикс» проиграл серию

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон пропустил матч из-за травмы ребра. Багамский баскетболист и до травмы проводил не самую удачную серию. За пять игр он набирал в среднем 10,8 очка и 8,2 подбора, проводя на площадке чуть менее 30 минут.

В прошлом межсезонье шли активные разговоры об обмене Эйтона из-за нежелания «Финикса» давать ему максимальный контракт. В итоге Деандре согласился на переход в «Индиану», но «Финикс» всё же решил воспользоваться тем, что центровой имел статус лишь ограниченно свободного агента, и переподписал игрока за те же деньги, что предложили «Пэйсерс» — $ 133 млн на четыре года.