Девин Букер не стал общаться с прессой после шестого матча с «Денвером»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.

Звёздный защитник «Финикса» Девин Букер сразу после матча покинул арену, пропустив общение с прессой, сообщает журналист ESPN Тим Макмэн в своих социальных сетях. Далее журналист сообщает, что подобный поступок крайне нехарактерен для Девина, который никогда не избегал обязанностей, которые накладываются на лидера франшизы. Локальные медиа не могут вспомнить, когда в последний раз Букер делал что-то подобное.

Девин Букер провёл яркий плей-офф в нападении. За 11 игр он набирал в среднем 33,7 очка, 4,8 подбора и 7,2 результативные передачи.

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