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Девин Букер не стал общаться с прессой после шестого матча с «Денвером»

Девин Букер не стал общаться с прессой после шестого матча с «Денвером»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
12 мая 2023, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Пэйн - 31, Дюрант - 23, Ландейл - 13, Букер - 12, Шамет - 9, Ли - 6, Крэйг - 4, Бийомбо - 2, Базли, Окоги, Пол, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Эйтон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 26, Колдуэлл-Поуп - 21, Браун - 13, Портер - 10, Гордон - 8, Браун - 4, Грин - 4, Джексон - 3, Смит - 2, Уотсон - 2, Брайант, Джордан, Ннаджи, Чанчар

Звёздный защитник «Финикса» Девин Букер сразу после матча покинул арену, пропустив общение с прессой, сообщает журналист ESPN Тим Макмэн в своих социальных сетях. Далее журналист сообщает, что подобный поступок крайне нехарактерен для Девина, который никогда не избегал обязанностей, которые накладываются на лидера франшизы. Локальные медиа не могут вспомнить, когда в последний раз Букер делал что-то подобное.

Девин Букер провёл яркий плей-офф в нападении. За 11 игр он набирал в среднем 33,7 очка, 4,8 подбора и 7,2 результативные передачи.

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