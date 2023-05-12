Дюрант — о Йокиче: он станет одним из величайших центровых в истории баскетбола

После завершения серии «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» звёздный форвард команды из Аризоны Кевин Дюрант комплиментарно высказался о сербском центровом Николе Йокиче.

«Поменялось ли у меня отношение к Йокичу? Нет, я всегда испытывал к нему уважение, я знал, насколько он хорош. Я всегда наблюдаю за лучшими игроками лиги. Я не удивлён, что эти ребята отлично играют, особенно такой баскетболист, как Йокич, я много наблюдал за ним с тех пор, как он стал звездой лиги. Так что я бы не сказал, что я узнал что-то новое. Отличная, глубокая команда.

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Они хорошо друг с другом сочетаются. Тренер Майк Мэлоун тренирует их уже около шести лет. Это немаловажное преимущество, когда игроки знают тренера, когда есть чёткая система игры. Так что нет, никаких сюрпризов для меня. Йокич — великий игрок, он станет одним из величайших центровых в истории баскетбола», — сказал Дюрант на послематчевой пресс-конференции.

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