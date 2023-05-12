Дуайт Ховард предложил Крису Полу поиграть в Тайване

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.

После вылета «Финикса» из плей-офф известнейший центровой Дуайт Ховард выложил ироничное видео, где пригласил разыгрывающего «Финикса» Криса Пола присоединиться к нему в Тайване. На фоне видео есть скриншот фейковой цитаты Криса: «Если я не выиграю чемпионство с Дюрантом, я поеду играть в Тайвань к Ховарду». Цитату распространил легендарный баскетболист Шакил О'Нил, в апреле выложив цитату у себя в социальных сетях.

Дуайт перешёл в тайваньскую баскетбольную лигу прошлым летом.