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Дуайт Ховард предложил Крису Полу поиграть в Тайване

Дуайт Ховард предложил Крису Полу поиграть в Тайване
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся шестой матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:100. Таким образом, «Денвер» вышел в следующий раунд.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
12 мая 2023, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Пэйн - 31, Дюрант - 23, Ландейл - 13, Букер - 12, Шамет - 9, Ли - 6, Крэйг - 4, Бийомбо - 2, Базли, Окоги, Пол, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Эйтон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 26, Колдуэлл-Поуп - 21, Браун - 13, Портер - 10, Гордон - 8, Браун - 4, Грин - 4, Джексон - 3, Смит - 2, Уотсон - 2, Брайант, Джордан, Ннаджи, Чанчар

После вылета «Финикса» из плей-офф известнейший центровой Дуайт Ховард выложил ироничное видео, где пригласил разыгрывающего «Финикса» Криса Пола присоединиться к нему в Тайване. На фоне видео есть скриншот фейковой цитаты Криса: «Если я не выиграю чемпионство с Дюрантом, я поеду играть в Тайвань к Ховарду». Цитату распространил легендарный баскетболист Шакил О'Нил, в апреле выложив цитату у себя в социальных сетях.

Дуайт перешёл в тайваньскую баскетбольную лигу прошлым летом.

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