Эндрю Уиггинс, возможно, не сыграет в шестом матче с «Лейкерс»

Канадский форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс получил повреждение рёбер в четвёртой четверти пятого матча серии с «Лос-Анджелес Лейкерс». Оказалось, что это перелом рёберного хряща. Статус баскетболиста перед шестым матчем — «под вопросом».

В нынешнем розыгрыше плей-офф канадец в среднем набирает 17,6 очка и 5,9 подбора. Напомним, 28-летний баскетболист пропустил несколько месяцев в регулярном сезоне из-за семейных обстоятельств. Игрок смог вернуться только в плей-офф.

Счёт в серии между командами 3-2 в пользу «Лейкерс». Шестая игра пройдёт завтра, 13 мая, в 5:00 мск. Победитель противостояния встретится с «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции.

«Уорриорз» — прошлогодние обладатели титула.