Сергей Клюев продлил контракт с ПБК МБА

Центровой ПБК МБА Сергей Клюев останется в московском клубе ещё на один год, сообщает официальный сайт клуба. Главный тренер команды Василий Карасёв прокомментировал продление соглашения с Сергеем.

«Можно сказать, что прошедший сезон стал для Сергея первым по-настоящему большим в карьере. Он заработал игровое время в клубе лиги ВТБ: конкурировал с лучшими игроками, прогрессировал. Нам не хватало его в концовке, в плей-офф.

Но из-за серьёзной травмы, полученной в «Финале четырёх» Кубка России, Сергей уже не мог помочь на площадке и поддерживал парней, находясь рядом с командой. Мы рады, что Сергей остался в клубе. Верим, что он поможет МБА добиваться высоких целей в сезоне», — приводит слова Карасёва официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Клюев в среднем набирал 4,5 очка и 2,9 подбора.