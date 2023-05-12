Трэйси Макгрэди: в детстве я ненавидел баскетбол

Легендарный экс-баскетболист Трэйси Макгрэди рассказал, что в детстве не любил баскетбол.
«Я вообще не особо играл в баскетбол до тех пор, пока мне не исполнилось 10-11 лет. Я ненавидел баскетбол. Бейсбол и футбол были для меня самыми любимыми видами спорта. Я ходил на площадку вместе со своими кузенами и друзьями и просто смотрел, как они играют в баскетбол. Но потом всё дошло до точки, когда их начало бесить, что я прихожу смотреть на них, потому что они хотели, чтобы я играл с ними.
В один день им был необходим ещё один игрок в одну из команд, и в итоге один из моих кузенов начал издеваться надо мной, обзывать меня. В итоге я сыграл с ними, у меня получилось хорошо, что мне понравилось. Потом я начал играть с ними на постоянной основе и потихоньку начал влюбляться в баскетбол. Но решающим моментом стало то, когда я увидел игру Пенни Хардуэя в «Орландо». Я понял, что хочу играть так же», — сказал Макгрэди на шоу SLAM.
Квинси Промес сыграл в баскетбол с детьми.
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