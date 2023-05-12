Baza: баскетболистку новосибирского «Динамо» обвиняют в краже на 2 млн рублей

Баскетболистка новосибирского «Динамо» Виктория Щербакова обвиняется в краже вещей общей стоимостью в 2 млн рублей, сообщает Baza.
Источник сообщает, что Виктория состояла в любовных взаимоотношениях с замужним мужчиной — главой дата-отдела Wilberries Лестатом Кимом. Об измене узнала жена Кима и настояла на том, чтобы баскетболистка уехала из квартиры мужа. Лестат согласился на условия, чтобы восстановить отношения с супругой.
194-сантиметровая баскетболистка, по словам жены сотрудника Wilberries, разозлилась и вынесла из квартиры множество люксовых вещей и драгоценностей, в том числе помолвочное кольцо. Общая стоимость потерянных предметов составляет около 2 млн рублей.
Поначалу центровая «Динамо» сообщала, что выкинула вещи в мусорный бак, затем начала отрицать сам факт кражи.
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