Ник Янг: Крис Пол никогда не выиграет чемпионство, пока не извинится

Чемпион НБА Ник Янг отреагировал на вылет «Финикс Санз» и назвал единственное условие, при котором звёздный разыгрывающий команды из Аризоны Крис Пол сможет выиграть долгожданное чемпионство.

«Крис Пол никогда не выиграет чемпионство, пока не извинится перед игроками, стоящими по углам площадки, которых он игнорирует всю карьеру», — написал Янг в своих социальных сетях.

Ник играл с Крисом за «Лос-Анджелес Клипперс» в 2012 году. Позже скандальный защитник признавался, что ему очень не нравилось играть с Полом.

«Я ненавидел играть с Крисом Полом, он сделает пас на тебя только в самый последний момент. Это всё из-за того, что он не хочет допустить потерю мяча, а также избегает бросков. Он владеет и владеет мячом, а потом делает тебе передачу за две секунды до конца атаки», — признался Ник на подкасте UNINTERRUPTED.