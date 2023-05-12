Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александр Гудумак принял решение покинуть «Енисей»

Александр Гудумак принял решение покинуть «Енисей»
Комментарии

Тяжёлый форвард «Енисея» Александр Гудумак покинет команду спустя пять сезонов, сообщает телеграм-канал клуба.

По итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ – 2022/2023 Александр в среднем набирал 7,8 очка и 3,1 подбора.

За пять сезонов с красноярским клубом наивысшим командным результатом стал выход в плей-офф в сезоне-2021/2022. «Енисей» занял седьмое место по итогам регулярного сезона, но уступил «Зениту» со счётом 0:3 в четвертьфинале.

29-летний баскетболист является воспитанником ПБК ЦСКА. Гудумак выступал за армейцев с 2012 по 2018 год, но преимущественно находился в арендах в других клубах. В составе «Сахалина» форвард стал победителем Суперлиги-1 в сезоне-2015/2016, а также удостоился награды MVP.

Материалы по теме
Сергей Клюев продлил контракт с ПБК МБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023