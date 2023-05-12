Александр Гудумак принял решение покинуть «Енисей»

Тяжёлый форвард «Енисея» Александр Гудумак покинет команду спустя пять сезонов, сообщает телеграм-канал клуба.

По итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ – 2022/2023 Александр в среднем набирал 7,8 очка и 3,1 подбора.

За пять сезонов с красноярским клубом наивысшим командным результатом стал выход в плей-офф в сезоне-2021/2022. «Енисей» занял седьмое место по итогам регулярного сезона, но уступил «Зениту» со счётом 0:3 в четвертьфинале.

29-летний баскетболист является воспитанником ПБК ЦСКА. Гудумак выступал за армейцев с 2012 по 2018 год, но преимущественно находился в арендах в других клубах. В составе «Сахалина» форвард стал победителем Суперлиги-1 в сезоне-2015/2016, а также удостоился награды MVP.