«Финикс» летом предпримет активные попытки обменять Криса Пола

«Финикс» летом попытается избавиться от 38-летнего разыгрывающего команды Криса Пола, сообщил инсайдер Тим Макмэн в подкасте Брайана Уиндхорста.

По информации Макмэна, руководство «Санз» предпримет активные действия, чтобы попытаться обменять Пола до 28 июня, когда его гарантированная зарплата вырастет с $ 15,8 млн до $ 30,8 млн. При этом у 38-летнего баскетболиста контракт действует до лета 2025 года, но Макмэн считает, что уход Пола крайне вероятен.

Крис Пол в нынешнем сезоне принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 13,9 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,9 результативной передачи.

В плей-офф у разыгрывающего семь матчей, в которых у него 12,4 очка, пять подборов и 7,4 передачи в среднем за игру.

«Финикс» вылетел в плей-офф НБА, проиграв в серии «Денвер Наггетс» — 2-4.