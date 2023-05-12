Марк Джексон извинился перед Николой Йокичем за то, что не включил его в кандидаты на MVP

Известный тренер и игрок, ныне комментатор ESPN Марк Джексон высказался о том, что не включил сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича в топ-5 кандидатов на звание самого ценного игрока сезона.

«Я поставил центрового, двух нападающих и двух защитников, так что даже не думал об этом. Я приношу извинения «Денвер Наггетс», приношу извинения Николе Йокичу, который не только заслуживает быть в этом списке, но и является одним из величайших игроков в истории баскетбола. Он входит в десятку лучших центровых всех времён. Если вы захотите лишить меня права голосования, то так и быть. Я допустил ошибку и признаю это.

У меня есть принцип. Если я ошибаюсь, то признаю это. Я не из тех, кто голосует с целью привлечь внимание», — приводит слова Джексона Awful Announcing.