Эмил Райкович: четвёртая игра с «Зенитом» была самой тяжёлой в серии

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович высказался о четвёртом матче серии с «Зенитом».
«Думаю, что это была самая тяжёлая игра в серии на данный момент. «Зенит» боролся как мог, даже после нашего лидерства в третьей четверти они вернулись в этот матч. Для нас всё выглядело плохо, но, думаю, в концовке характер моих игроков всё же взял своё. Мы сегодня попали несколько важных, тяжёлых бросков в концовке, и нам это помогло», – приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Матч между «Зенитом» и ЦСКА проходил в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 77:72 в пользу гостей. Счёт в серии – 3-1 в пользу армейцев.
Напомним, победителем серии за третье место станет команда, одержавшая четыре победы. Пятый матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится в понедельник, 15 мая, в Москве.
- 12 мая 2023
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