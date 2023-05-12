Сегодня, 12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «СИБУР Арена» состоялся четвёртый матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Победу в матче со счётом 77:72 одержали армейцы и упрочили преимущество в противостоянии — 3-1.

Лучшие моменты четвёртого матча серии за третье место Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА:

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, в активе которого 19 очков. В составе «Зенита» отличился Дмитрий Кулагин, у которого 18 очков.

Напомним, победителем серии станет команда, одержавшая четыре победы. Пятый матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в понедельник, 15 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени.