Эндрю Уиггинс после разминки примет решение о возможном участии в шестом матче с «Лейкерс»
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Канадский форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс планирует выйти на разминку перед шестым матчем серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего самостоятельно примет решение об участии в игре, сообщает ESPN.
Утром Уиггинс успешно завершил бросковую тренировку.
Напомним, в четвёртой четверти пятого матча Уиггинс получил травму. Позже выяснилось, что это перелом рёберного хряща. Статус игрока перед шестым матчем был «под вопросом».
Счёт в серии между командами 3-2 в пользу «Лейкерс». Шестая игра пройдёт завтра, 13 мая, в 5:00 мск. Победитель противостояния встретится с «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции.
«Голден Стэйт Уорриорз» — прошлогодние обладатели титула.
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