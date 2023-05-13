Эндрю Уиггинс после разминки примет решение о возможном участии в шестом матче с «Лейкерс»

Канадский форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс планирует выйти на разминку перед шестым матчем серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего самостоятельно примет решение об участии в игре, сообщает ESPN.

Утром Уиггинс успешно завершил бросковую тренировку.

Напомним, в четвёртой четверти пятого матча Уиггинс получил травму. Позже выяснилось, что это перелом рёберного хряща. Статус игрока перед шестым матчем был «под вопросом».

Счёт в серии между командами 3-2 в пользу «Лейкерс». Шестая игра пройдёт завтра, 13 мая, в 5:00 мск. Победитель противостояния встретится с «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции.

«Голден Стэйт Уорриорз» — прошлогодние обладатели титула.