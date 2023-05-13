Эндрю Уиггинс сыграет в шестом матче с «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс примет участие в шестом матче полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в четвёртой четверти пятого матча Уиггинс получил травму. Позже выяснилось, что это перелом рёберного хряща. Статус игрока перед шестым матчем был «под вопросом».

О чём сообщалось изначально: Эндрю Уиггинс после разминки примет решение о возможном участии в шестом матче с «Лейкерс»

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний баскетболист принял участие в 12 играх, набирая в среднем 17,6 очка, 5,9 подбора и 1,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,8, трёхочковых — 31,1.

Счёт в серии между командами 3-2 в пользу «Лейкерс». Шестая игра пройдёт сегодня, 13 мая, в 5:00 мск. Победитель серии встретится с «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции.