Эндрю Уиггинс сыграет в шестом матче с «Лейкерс»
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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс примет участие в шестом матче полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, в четвёртой четверти пятого матча Уиггинс получил травму. Позже выяснилось, что это перелом рёберного хряща. Статус игрока перед шестым матчем был «под вопросом».
О чём сообщалось изначально:
В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний баскетболист принял участие в 12 играх, набирая в среднем 17,6 очка, 5,9 подбора и 1,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,8, трёхочковых — 31,1.
Счёт в серии между командами 3-2 в пользу «Лейкерс». Шестая игра пройдёт сегодня, 13 мая, в 5:00 мск. Победитель серии встретится с «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции.
Красивый игровой момент с участием Уиггинса:
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