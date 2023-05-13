24 очка Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» и выйти в финал Восточной конференции

В Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся шестой матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 96:92.

Самым результативным игроком матча в составе «Хит» стал Джимми Батлер, на счету которого 24 очка, восемь подборов и четыре передачи. Его партнёр по команде Бэм Адебайо также показал хорошую игру. На его счету 23 очка, девять подборов и одна результативная передача.

У «Нью-Йорка» больше всего очков набрал Джейлен Брансон — 41. У его одноклубника Джулиуса Рэндла 15 очков, 11 подборов и три передачи.

Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Майами». Команда вышла в финал плей-офф НБА в Восточной конференции.

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