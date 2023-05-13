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24 очка Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» и выйти в финал Восточной конференции

24 очка Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» и выйти в финал Восточной конференции
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В Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся шестой матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 96:92.

Самым результативным игроком матча в составе «Хит» стал Джимми Батлер, на счету которого 24 очка, восемь подборов и четыре передачи. Его партнёр по команде Бэм Адебайо также показал хорошую игру. На его счету 23 очка, девять подборов и одна результативная передача.

У «Нью-Йорка» больше всего очков набрал Джейлен Брансон — 41. У его одноклубника Джулиуса Рэндла 15 очков, 11 подборов и три передачи.

Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Майами». Команда вышла в финал плей-офф НБА в Восточной конференции.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
13 мая 2023, суббота. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
96 : 92
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 24, Адебайо - 23, Страс - 14, Лоури - 11, Мартин - 8, Винсент - 7, Робинсон - 6, Лав - 3, Зеллер, Йович, Оладипо, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Нью-Йорк Никс: Брансон - 41, Рэндл - 15, Барретт - 11, Харт - 11, Топпин - 7, Гримс - 3, Робинсон - 2, Хартенштайн - 2, Вашингтон, Джеффрис, Килс, Куикли, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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