24 очка Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» и выйти в финал Восточной конференции

В Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся шестой матч в рамках полуфинала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 96:92.
Самым результативным игроком матча в составе «Хит» стал Джимми Батлер, на счету которого 24 очка, восемь подборов и четыре передачи. Его партнёр по команде Бэм Адебайо также показал хорошую игру. На его счету 23 очка, девять подборов и одна результативная передача.
У «Нью-Йорка» больше всего очков набрал Джейлен Брансон — 41. У его одноклубника Джулиуса Рэндла 15 очков, 11 подборов и три передачи.
Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Майами». Команда вышла в финал плей-офф НБА в Восточной конференции.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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