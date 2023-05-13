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«Мне нужен сердечный приступ». Одом ожидает победу «Лейкерс» в 6-м матче с «Голден Стэйт»

«Мне нужен сердечный приступ». Одом ожидает победу «Лейкерс» в 6-м матче с «Голден Стэйт»
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Экс-форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом дал свой прогноз на шестой матч серии «озёрников» против «Голден Стэйт Уорриорз».

«Нам нужно, чтобы Леброн Джеймс вышел в режиме бога на этот матч. Какой у меня прогноз на матч? Разгромная победа «Лейкерс», в итоге преимущество будет не менее десяти очков. У меня и так было уже 12 инсультов и шесть сердечных приступов, мне нужен ещё один от просмотра этой игры», — приводит слова Одома Lakers All Day Everyday в своих социальных сетях.

Матч в рамках полуфинала конференции проходит в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена». Счёт на момент публикации новости — 76:63 в пользу хозяев.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
13 мая 2023, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
81 : 63
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 21, Ривз - 18, Дэвис - 15, Расселл - 12, Уокер - 10, Шрёдер - 3, Вандербилт - 2, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Харрисон, Хатимура
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Дивинченцо - 13, Томпсон - 8, Грин - 6, Уиггинс - 6, Луни - 4, Пэйтон II - 4, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Куминга, Лэмб, Муди, Пул, Роллинз

Счёт в серии — 3:2 в пользу «Лос-Анджелеса». Победитель противостояния встретится с «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции.

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