«Мне нужен сердечный приступ». Одом ожидает победу «Лейкерс» в 6-м матче с «Голден Стэйт»

Экс-форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом дал свой прогноз на шестой матч серии «озёрников» против «Голден Стэйт Уорриорз».

«Нам нужно, чтобы Леброн Джеймс вышел в режиме бога на этот матч. Какой у меня прогноз на матч? Разгромная победа «Лейкерс», в итоге преимущество будет не менее десяти очков. У меня и так было уже 12 инсультов и шесть сердечных приступов, мне нужен ещё один от просмотра этой игры», — приводит слова Одома Lakers All Day Everyday в своих социальных сетях.

Матч в рамках полуфинала конференции проходит в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена». Счёт на момент публикации новости — 76:63 в пользу хозяев.

Счёт в серии — 3:2 в пользу «Лос-Анджелеса». Победитель противостояния встретится с «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции.