Деннис Шрёдер получил второй технический фол и покинул матч

Немецкий разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер в середине третьей четверти шестого матча серии «озёрников» против «Голден Стэйт Уорриорз» получил второй технический фол. Шрёдер был удалён с поля. Инцидент произошёл с участием форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч в рамках полуфинала Западной конференции проходит в Лос-Анджелесе (США). Счёт на момент публикации новости — 111:88 в пользу хозяев.

«Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 3:2. Победитель противостояния встретится с «Денвер Наггетс» в финале Запада.

Деннис за 25 минут на площадке набрал три очка и пять результативных передач.