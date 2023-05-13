Деннис Шрёдер получил второй технический фол и покинул матч
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Немецкий разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер в середине третьей четверти шестого матча серии «озёрников» против «Голден Стэйт Уорриорз» получил второй технический фол. Шрёдер был удалён с поля. Инцидент произошёл с участием форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.
Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Матч в рамках полуфинала Западной конференции проходит в Лос-Анджелесе (США). Счёт на момент публикации новости — 111:88 в пользу хозяев.
«Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 3:2. Победитель противостояния встретится с «Денвер Наггетс» в финале Запада.
Деннис за 25 минут на площадке набрал три очка и пять результативных передач.
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