Деандре Эйтон высказался о своём будущем в «Финиксе»

Один из лидеров «Финикса» центровой Деандре Эйтон, отвечая на вопрос о своём ближайшем будущем, выразил намерение остаться в команде.

«Я люблю «Финикс». Честно, я собираюсь продолжать отдавать себя «Финиксу», — приводит слова Эйтона ESPN.

Контракт Эйтона рассчитан ещё на три сезона. Центровой может получить за это время $ 102 млн. Ранее также сообщалось, что «Финикс» планирует расстаться с Крисом Полом.

Деандре Эйтон в текущем сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 18 очков, совершал десять подборов и отдавал 1,7 результативной передачи в среднем за игру. В плей-офф разыгрывающий провёл десять матчей и завершил их со статистикой 13,4 очка, 9,7 подбора и одна результативная передача в среднем за игру.