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Стали известны имена ещё двух кандидатов на пост главного тренера «Милуоки»

Стали известны имена ещё двух кандидатов на пост главного тренера «Милуоки»
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Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс и его коллега из «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю являются кандидатами на пост главного тренера «Милуоки Бакс», сообщает Yahoo Sports.

У обоих специалистов на данный момент действующий контракт со своими клубами, однако отмечается, что в контексте их будущего присутствует некоторая неопределённость.

Соглашение Уильямса с «Санз», подписанное в 2019 году, действует до конца сезона-2023/2024, но минувшим летом было продлено на улучшенных условиях на сезон-2024/2025 и далее.

Вчера, 12 мая, «Финикс» завершил выступления в текущем сезоне НБА, проиграв в серии плей-офф «Денверу» (2-4).

«Клипперс» под руководством Тайрона Лю вылетел в первом раунде плей-офф от «Финикса» (1-4).

Напомним, после поражения от «Майами Хит» (1-4) в первом раунде плей-офф текущего сезона «Бакс» приняли решение отправить в отставку главного тренера Майка Буденхольцера.

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