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Грайнер провела свой первый матч после возвращения из российской тюрьмы

Грайнер провела свой первый матч после возвращения из российской тюрьмы
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Знаменитая американская баскетболистка Бриттни Грайнер впервые появилась на площадке после возвращения домой из России, где она провела 10 месяцев в тюрьме.

В предсезонном матче WNBA между «Финикс Меркури» и «Лос-Анджелес Спаркс» Грайнер, выступающая за первых, набрала 10 очков и сделала три подбора, однако её команда уступила со счётом 71:90.

Болельщики устроили баскетболистке громкие овации когда её представляли перед началом игры.

«Я благодарна за то, что я здесь, это точно. Я не собираюсь принимать этот день как должное», — приводит слова Грайнер Huffpost.

Напомним, Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала.

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