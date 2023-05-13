Леброн и Карри обнялись после окончания серии между «Лейкерс» и «Голден Стэйт»

Звёзды НБА Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») обнялись после окончания серии плей-офф между их командами, которая завершилась победой «Лейкерс» (4-2).

Напомним, шестой матч серии, который прошёл сегодня ночью в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился победой хозяев со счётом 122:101.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.

Карри стал самым результативным игроком встречи. На его счету 32 очка, шесть подборов и пять результативных передач. Кроме него никто из игроков стартового состава «Уорриорз» не набрал даже десяти очков.

Леброн Джеймс отметился 30 очками, девятью подборами и девятью ассистами.

В финале Западной конференции «Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс».