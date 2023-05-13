Батлер потроллил «Нью-Йорк» в соцсетях

Звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер после победы своей команды над «Нью-Йорк Никс» в серии второго раунда плей-офф НБА (4-2) опубликовал новую фотографию в социальных сетях, в которой потроллил поверженных соперников.
На фото Батлер ест из глубокой тарелки, поверх содержимого которой нанесён логотип команды из Нью-Йорка.
Фото: Соцсети Джимми Батлера
Напомним, в шестом матче серии, который прошёл сегодня ночью в Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена», «Хит» одержали победу со счётом 96:92. Батлер стал самым результативным игроком встречи. На его счету 24 очка, восемь подборов и четыре передачи.
В финале Восточной конференции плей-офф НБА «Майами» сыграет с победителем противостояния «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», который определится в седьмом матче между этими командами.
- 13 мая 2023
-
13:07
-
12:47
-
11:52
-
11:35
-
11:12
-
10:51
-
10:28
-
10:05
-
09:42
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
07:46
-
07:36
-
07:03
-
06:54
-
06:46
-
06:39
-
06:21
-
05:59
-
05:19
-
05:08
-
04:19
-
04:18
-
03:51
-
03:37
-
03:06
-
02:52
-
00:30
- 12 мая 2023
-
23:52
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:32
-
22:25