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Батлер потроллил «Нью-Йорк» в соцсетях

Батлер потроллил «Нью-Йорк» в соцсетях
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Звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер после победы своей команды над «Нью-Йорк Никс» в серии второго раунда плей-офф НБА (4-2) опубликовал новую фотографию в социальных сетях, в которой потроллил поверженных соперников.

На фото Батлер ест из глубокой тарелки, поверх содержимого которой нанесён логотип команды из Нью-Йорка.

Фото: Соцсети Джимми Батлера

Напомним, в шестом матче серии, который прошёл сегодня ночью в Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена», «Хит» одержали победу со счётом 96:92. Батлер стал самым результативным игроком встречи. На его счету 24 очка, восемь подборов и четыре передачи.

В финале Восточной конференции плей-офф НБА «Майами» сыграет с победителем противостояния «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», который определится в седьмом матче между этими командами.

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