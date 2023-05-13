Споэльстра в седьмой раз вывел «Майами» в финал конференции

Этой неочью в Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена» состоялся шестой матч в рамках полуфинала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 96:92, которые в итоге выиграли серию (4-2) и вышли в финал конференции.
Предстоящий финал конференции станет уже седьмым в тренерской карьере наставника «Хит» Эрика Споэльстры. Он возглавляет клуб с 2008 года и никогда не работал в других командах НБА. Всего в тренерском штабе «Майами» Споэльстра работает с 1997 года. Вплоть до 2008 года он трудился в качестве ассистента.
В финале Восточной конференции плей-офф НБА «Майами» сыграет с победителем противостояния «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», который определится в седьмом матче между этими командами.
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