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«Как он не попал на Матч всех звёзд?» Эрик Споэльстра — о Джейлене Брансоне

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра лестно высказался о разыгрывающем «Нью-Йорка» Джейлене Брансоне после победы над «Никс» в полуфинальной серии плей-офф НБА (4-2).

«Как этот парень не попал на Матч всех звёзд или в сборную всех звёзд НБА?» — приводит слова Споэльстры обозреватель Miami Herald Энтони Чанг в социальных сетях.

Напомним, в шестом матче серии, который прошёл сегодня ночью в Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена», «Хит» одержали победу со счётом 96:92. В этой встрече Брансон показал феноменальную результативность, набрав 41 очко.

В финале Восточной конференции плей-офф НБА «Майами» сыграет с победителем противостояния «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», который определится в седьмом матче между этими командами.