«Мне больше нечего о нём сказать». Стивен Эй Смит «уничтожил» ряд игроков «Никс»

Популярный телеэксперт Стивен Эй Смит, известный своими симпатиями к «Нью-Йорк Никс», обрушился с критикой на игроков команды после её поражения от «Майами Хит» в полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА (2-4).

Напомним, в шестом матче серии, который прошёл этой ночью в Майами на стадионе «Американ-Эйрлайнс Арена», «Хит» одержал победу со счётом 96:92.

«Ар Джей Барретт, ты был абсолютно жалким. 1 из 10 с игры за 32 минуты… Джулиус Рэндл — мне больше нечего о нём сказать. Я призываю «Нью-Йорк Никс» обменять его. С ним вы не выиграете», — сказал Эй Смит в эфире ESPN.

Напомним, что абсолютно лучшим в матче стал именно игрок «Никс» — разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал в этой встрече 41 очко.