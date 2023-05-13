УНИКС в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань» и повёл 3-1 в серии финала Единой лиги ВТБ
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В Краснодаре в «Баскет-Холле» завершился четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный «Локомотив-Кубань» потерпел поражение от казанского УНИКСа (88:90 ОТ).
Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарцев Крис Хортон, записавший на свой счёт 23 очка. В команде Велимира Перасовича лучшими стали Дэрил Мэйкон и Джален Рейнольдс, набравшие по 18 очков.
Примечательно, что в начале третьей четверти хозяева уступали -21, однако уже к её концу смогли приблизиться к УНИКСу вплотную.
Таким образом, счёт в серии между командами стал 3-1 в пользу казанцев. Пятый матч серии пройдёт 16 мая в Казани.
Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.
Единая лига ВТБ. Финал
13 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
88 : 90
ОТ
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Хортон - 23, Бэрфорд - 22, Акун-Пёрселл - 16, Щербенев - 10, Емченко - 8, Мартюк - 4, Ведищев - 3, Квитковских - 2, Елатонцев, Паунич, Сычков, Узинский
УНИКС: Мэйкон - 18, Рейнольдс - 18, Лабери - 17, Хантер - 16, Найт - 13, Димитриевич - 6, Жбанов - 2, Воронцевич, Зайцев, Лазарев, М. Кулагин, Одиноков
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