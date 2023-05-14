«Уралмаш» обыграл «Руну» и стал чемпионом Суперлиги в рекордный четвёртый раз

В Москве завершился третий матч серии между «Руной» и «Уралмашем». Команда из Екатеринбурга победила со счётом 80:77 и выиграла серию – 3-0.
После пятой минуты встречи уральцы вели в счёте 15:2. Уже во второй четверти «Руна» сумела сократить отставание до 27:25, но выйти вперёд так и не смогла.
По итогам встречи были вручены номинации лучшим игрокам сезона в Суперлиге. MVP турнира получил форвард «Уралмаша» Александр Захаров, лучшим разыгрывающим стал его партнёр Антон Глазунов, а Майкл Дэвис из «Руны» стал лучшим на позиции атакующего защитника.
Этот триумф стал для команды из Екатеринбурга четвёртым в истории, что позволило «Уралмашу» установить новый рекорд по числу побед в Суперлиге.
Суперлига – второй по значимости турнир в российском баскетболе после Единой лиги ВТБ. Турнир организовывается Российской федерацией баскетбола и проводится с 2000 года.
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