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В «Финиксе» объявили об увольнении Монти Уильямса

В «Финиксе» объявили об увольнении Монти Уильямса
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Руководство «Финикс Санз» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Монти Уильямсом. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в социальных сетях.

Уильямс возглавил аризонскую команду в 2019 году. За этот период 51-летний специалист был признан тренером годам по итогам регулярного сезона-2021/2022. В 2021 году Уильямс вывел «Санз» в финал Национальной баскетбольной ассоциации, где его подопечные проиграли «Милуоки Бакс».

Напомним, инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс сообщил о том, что в аризонском коллективе, завершившем свои выступления в текущем сезоне после поражения от «Денвер Наггетс» в серии плей-офф (2-4), последовали первые оргвыводы.

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Ранее стало известно, что Монти Уильямс и его коллега из «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю являются кандидатами на пост главного тренера «Милуоки».

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