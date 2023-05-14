Эдриан Войнаровски рассказал, кто принимал решение об увольнении Монти Уильямса

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски прокомментировал увольнение Монти Уильямса с поста главного тренера «Финикс Санз». Войнаровски отметил, что непосредственно решение об увольнении специалиста принимал владелец клуба Мэтью Ишбия.

«Новый владелец Мэтью Ишбия принял решение уволить Уильямса, у которого лучший процент побед среди наставников с 2021 года… «Санз» теперь в поисках нового рулевого, как и «Милуоки» с «Торонто», — написал Войнаровски.

Напомним, Уильямс возглавил аризонскую команду в 2019 году. За этот период 51-летний специалист был признан тренером годам по итогам регулярного сезона-2021/2022. В 2021 году Уильямс вывел «Санз» в финал Национальной баскетбольной ассоциации, где его подопечные проиграли «Милуоки Бакс».