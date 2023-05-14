Поклонники «Нью-Йорк Никс» сорвали и истоптали плакат с изображением форварда клуба Джулиуса Рэндла. Команда в ночь с 12 на 13 мая по московскому времени вылетела из плей-офф НБА.

Фанаты «Нью-Йорка» сорвали плакат с Джулиусом Рэндлом

В шестом матче полуфинала Восточной конференции ньюйоркцы в гостях уступили «Майами Хит» (92:96) и проиграли серию со счётом 2-4. Рэндл реализовал в этом матче только 3 из 14 бросков с игры.

Выступления форварда в плей-офф вызвала критику со стороны аналитиков и болельщиков «Нью-Йорка». Процент реализации бросков с игры у Рэндла в прошедшем плей-офф составил 37,4. В среднем он набирал 16,6 очка, проводя на площадке 33 минуты. Проблемы с игрой в плей-офф возникали у баскетболиста и в прошлых сезонах.