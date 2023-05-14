Стивен Эй Смит назвал игрока, которого хотел бы видеть в «Нью-Йорке»
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Известный телеэксперт Стивен Эй Смит раскритиковал игроков «Нью-Йорк Никс».
«Сезон окончен. Я всегда знал, что «Нью-Йорк Никс» проиграют. Команда не умеет забивать, но вы сыграли с Эваном Фурнье всего 27 матчей в этом сезоне… не давайте ему ни секунды времени в плей-офф. Джейлен Брансон, эффектно… 41 очко. Но он был единственным!
Барретт попадает 1 из 10 с поощадки. Действительно? Действительно? И у вас хватает наглости так болезненно относиться к критике? Джулиус Рэндл. Джулиус Рэндл. Джулиус Рэндл… 3 из 14. Снова начинается плей-офф, и снова вы сбрасываете карты. Сделано. Сделано! Пришло время обменять Джулиуса Рэндла. Ему пора уходить.
Я хочу Дэмьена Лилларда. Мне всё равно, я хочу Дэмиана Лилларда», – заявил Смит в социальных сетях.
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