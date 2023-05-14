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Дрэймонд Грин отреагировал на мнение о конце династии «Голден Стэйт»

Дрэймонд Грин отреагировал на мнение о конце династии «Голден Стэйт»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о мнении, что наступил конец династии клуба из Калифорнии.

«Многие говорят, что династия «воинов» подошла к концу. Это те же люди, которые сказали, что всё кончено в 2019 году, когда ушел Kевин Дюрант. Четыре года спустя они все ещё говорят, что всё кончено. Отлично, они всегда ошибаются. Это не так. Обратите внимание на то, о ком люди говорят, что династия закончилась. Это всегда люди, которые никогда не были частью династии», — сказал Грин на своём подкасте.

Напомним, шестой матч серии с «Лос-Анджелес Лейкерс», который прошёл вчера (13 мая) ночью в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена», завершился победой хозяев со счётом 122:101. В финале Западной конференции «Лейкерс» встретятся с «Денвер Наггетс», который в своём полуфинале обыграл «Финикс Санз» (4-2).

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