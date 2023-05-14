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Тайрон Лю может стать новым главным тренером «Финикс Санз»

Тайрон Лю может стать новым главным тренером «Финикс Санз»
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«Финикс Санз» изучает возможность переманить наставника «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Лю после сегодняшнего увольнения Монти Уильямса с поста тренера, сообщает корреспондент НБА Марк Штейн в своих социальных сетях.

Команда из Аризоны на днях уступила «Денвер Наггетс» в полуфинале Запада со счётом 2-4, несмотря на то что выменяла звёздного форварда Кевина Дюранта в середине сезона.

Монти Уильямс тренировал команду с 2019 года. В сезоне-2020/2021 он смог вывести «Финикс» в финал, где уступил лишь «Милуоки Бакс», проиграв четыре матча подряд после двух побед. В прошлом сезоне «Санз» закончили сезон в первом раунде, разгромно проиграв «Даллас Маверикс» в седьмом матче серии.

Тайрон Лю — чемпион НБА в качестве главного тренера «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2015/2016.

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