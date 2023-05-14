В перерыве первого домашнего матча Грайнер после возвращения прозвучит песня Боба Марли

21 мая 2023 года скандальная баскетболистка Бриттни Грайнер сыграет в своём первом домашнем матче после возвращения в женскую НБА. В перерыве матча известный американский музыкант Вайклеф Жан споёт песню легендарного регги-исполнителя Боба Марли «One Love».

Грайнер вернулась в свою родную команду «Финикс Меркури». Матч состоится против «Чикаго Скай».

Вчера, 13 мая, Грайнер провела свой первый матч после заключения в российской тюрьме. Она набрала 10 очков и сделала три подбора, однако её клуб уступил со счётом 71:90. Болельщики устроили баскетболистке громкие овации, когда её представляли перед началом игры.

«Я благодарна за то, что я здесь, это точно. Не собираюсь воспринимать этот день как должное», — сказала Грайнер.