В перерыве первого домашнего матча Грайнер после возвращения прозвучит песня Боба Марли
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21 мая 2023 года скандальная баскетболистка Бриттни Грайнер сыграет в своём первом домашнем матче после возвращения в женскую НБА. В перерыве матча известный американский музыкант Вайклеф Жан споёт песню легендарного регги-исполнителя Боба Марли «One Love».
Грайнер вернулась в свою родную команду «Финикс Меркури». Матч состоится против «Чикаго Скай».
Вчера, 13 мая, Грайнер провела свой первый матч после заключения в российской тюрьме. Она набрала 10 очков и сделала три подбора, однако её клуб уступил со счётом 71:90. Болельщики устроили баскетболистке громкие овации, когда её представляли перед началом игры.
«Я благодарна за то, что я здесь, это точно. Не собираюсь воспринимать этот день как должное», — сказала Грайнер.
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