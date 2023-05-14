Дрэймонд Грин ответил Деннису Шрёдеру: ты поменял ход серии

Четырёкратный чемпион НБА форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на тёплые слова немецкого разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Денниса Шрёдера.

«Выражаю тебе свою любовь и уважение, брат. Ты поменял ход серии. Идите и завершите начатое», — написал Грин в своих социальных сетях.

Деннис Шрёдер ранее написал Грину: «Финал Западной конференции!!! Дрэймонд Грин — один из самых конкурентных игроков. Огромное уважение к тебе, член Зала славы».

«Лейкерс» одолели «Уорриорз» в рамках полуфинала Западной конференции. Счёт в серии 4:2. Команда из южной Калифорнии встретится в финале Запада с «Денвер Наггетс».

Шрёдер за шесть полуфинальных матчей в среднем набирал 10 очков и три результативные передачи.