Дрэймонд Грин ответил Деннису Шрёдеру: ты поменял ход серии
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Четырёкратный чемпион НБА форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на тёплые слова немецкого разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Денниса Шрёдера.
«Выражаю тебе свою любовь и уважение, брат. Ты поменял ход серии. Идите и завершите начатое», — написал Грин в своих социальных сетях.
Деннис Шрёдер ранее написал Грину: «Финал Западной конференции!!! Дрэймонд Грин — один из самых конкурентных игроков. Огромное уважение к тебе, член Зала славы».
«Лейкерс» одолели «Уорриорз» в рамках полуфинала Западной конференции. Счёт в серии 4:2. Команда из южной Калифорнии встретится в финале Запада с «Денвер Наггетс».
Шрёдер за шесть полуфинальных матчей в среднем набирал 10 очков и три результативные передачи.
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