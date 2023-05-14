Скаут НБА объяснил, почему «Майами» выгоднее сыграть с «Филадельфией» в финале Востока
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Анонимный скаут НБА считает, что более проходимым соперником для «Майами Хит» в финале Восточной конференции станет «Филадельфия Сиксерс», а не «Бостон Селтикс».
«Если «Селтикс» выиграют седьмую игру, они вернут себе уверенность. Они отлично сыграли в шестой игре и добыли важнейшую победу. Поэтому если они смогут повторить это и в седьмом матче, они будут на большом подъёме. В отличие от «Сиксерс», ролевые игроки «Бостона» стали играть лучше. Это показывает хорошую глубину их состава. И Маркус Смарт, и Малькольм Брогдон, и Деррик Уайт, и Роберт Уильямс могут великолепно сыграть в любом отдельном матче», — приводит слова скаута Sun Sentinel.
«Филадельфия» и «Бостон» разыграют путёвку в финал Востока сегодня, 14 мая, в 22:30 по мск.
Как прошёл шестой матч серии «Бостон» — «Филадельфия»:
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