Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скаут НБА объяснил, почему «Майами» выгоднее сыграть с «Филадельфией» в финале Востока

Скаут НБА объяснил, почему «Майами» выгоднее сыграть с «Филадельфией» в финале Востока
Аудио-версия:
Комментарии

Анонимный скаут НБА считает, что более проходимым соперником для «Майами Хит» в финале Восточной конференции станет «Филадельфия Сиксерс», а не «Бостон Селтикс».

«Если «Селтикс» выиграют седьмую игру, они вернут себе уверенность. Они отлично сыграли в шестой игре и добыли важнейшую победу. Поэтому если они смогут повторить это и в седьмом матче, они будут на большом подъёме. В отличие от «Сиксерс», ролевые игроки «Бостона» стали играть лучше. Это показывает хорошую глубину их состава. И Маркус Смарт, и Малькольм Брогдон, и Деррик Уайт, и Роберт Уильямс могут великолепно сыграть в любом отдельном матче», — приводит слова скаута Sun Sentinel.

«Филадельфия» и «Бостон» разыграют путёвку в финал Востока сегодня, 14 мая, в 22:30 по мск.

Как прошёл шестой матч серии «Бостон» — «Филадельфия»:
Джейсон Тейтум — в одиночку! «Бостон» сделал 3-3 в серии с «Филадельфией»
Джейсон Тейтум — в одиночку! «Бостон» сделал 3-3 в серии с «Филадельфией»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023