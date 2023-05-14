Энтони Эдвардс: я иду за Майклом Джорданом

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал о том, что хочет добиться такого же величия, как и легендарный баскетболист Майкл Джордан.

«Я иду за Майлом Джорданом. Это будет сложно, но я определённо нацелен преследовать его наследие», — приводит слова Эдвардса Clutch Points в своих социальных сетях.

Эдвардс был первым выбором на драфте 2020 года. 21-летний баскетболист провёл уже три сезона в лиге. В нынешнем сезоне Энтони впервые сыграл в Матче всех звёзд. За свою карьеру он в среднем набирает 21,8 очка, делает 5,1 подбора и 3,7 результативной передачи.

«Миннесота» выбыла в первом раунде плей-офф, уступив «Денверу» в серии со счётом 1-4. Тем самым команда повторила достижение прошлого сезона, где также остановилась на стадии первого раунда.