Джордан Пул высказался об инциденте прошлогодней давности с Дрэймондом Грином
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул снова высказался об инциденте, произошедшем во время предсезонной тренировки, с партнёром по команде Дрэймондом Грином.
«Я не люблю говорить про это. Но я скажу одно — нужно быть зрелым человеком, чтобы через это пройти. У нас был сезон на носу. Ты будешь находиться с этими людьми на площадке, в раздевалке. Что я точно знаю, не так много людей смогли бы действовать рационально в такой ситуации. Понимаете, о чём я говорю?» — приводит слова Пула Clutch Points.
Перед началом нынешнего сезона появился инсайд о том, что Грин ударил Джордана на тренировке. Позже появилось видео инцидента.
В серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» Пул проводил на площадке в среднем 20 минут на площадке и набирал восемь очков.
Дрэймонд Грин показал свою хорошую сторону:
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