Блок Адетокунбо, данк Гордона и кроссовер Дюранта признаны лучшими моментами сезона

Прошло голосование болельщиков за самые яркие моменты года в категориях «Лучший данк», «Лучший блок» и «Лучший дриблинг».
Блок звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо признан лучшим блоком года. Яннис заблокировал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Видео можно посмотреть на канале DrSwish в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон выиграл в номинации «Данк года». Гордон исполнил данк с сопротивлением защитника «Финикс Санз» Ландри Шамета.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Кроссовер экс-форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта признан лучшим моментом в номинации «Лучший дриблинг». Дюрант положил на лопатки центрового «Вашингтон Уизардс» Дэниела Гэффорда и забил средний бросок.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
- 14 мая 2023
-
11:25
-
10:59
-
10:33
-
10:02
-
09:58
-
09:41
-
09:28
-
08:17
-
07:50
-
07:21
-
07:10
-
07:03
-
06:07
-
05:47
-
05:40
-
05:25
-
04:54
-
04:52
-
04:35
-
01:16
-
00:35
-
00:18
-
00:14
- 13 мая 2023
-
23:12
-
22:24
-
20:49
-
19:17
-
17:55
-
17:37
-
17:18
-
16:58
-
16:26
-
16:23
-
16:10
-
15:32