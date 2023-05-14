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Блок Адетокунбо, данк Гордона и кроссовер Дюранта признаны лучшими моментами сезона

Блок Адетокунбо, данк Гордона и кроссовер Дюранта признаны лучшими моментами сезона
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Прошло голосование болельщиков за самые яркие моменты года в категориях «Лучший данк», «Лучший блок» и «Лучший дриблинг».

Блок звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо признан лучшим блоком года. Яннис заблокировал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Видео можно посмотреть на канале DrSwish в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон выиграл в номинации «Данк года». Гордон исполнил данк с сопротивлением защитника «Финикс Санз» Ландри Шамета.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кроссовер экс-форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта признан лучшим моментом в номинации «Лучший дриблинг». Дюрант положил на лопатки центрового «Вашингтон Уизардс» Дэниела Гэффорда и забил средний бросок.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А тут у Дюранта не вышло положить игрока на лопатки:
Видео
Кевин Дюрант резко оттолкнул Николу Йокича и получил технический фол
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