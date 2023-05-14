В «Финиксе» прокомментировали увольнение Монти Уильямса
Поделиться
«Финикс Санз» в своих социальных сетях опубликовал прощальное сообщение бывшему главному тренеру Монти Уильямсу, который был уволен этой ночью.
«Мы преисполнены благодарности за всё, что сделал Монти для «Санз» и всего нашего сообщества», — приводит слова президента по баскетбольным операциям Джеймса Джонса официальный аккаунт «Финикса».
Монти Уильямс тренировал команду с 2019 года. В сезоне-2020/2021 он смог вывести «Финикс» в финал, где уступил лишь «Милуоки Бакс», проиграв четыре матча подряд после двух побед. В прошлом сезоне «Санз» закончили сезон в первом раунде, разгромно проиграв «Даллас Маверикс» в седьмом матче серии. В нынешнем году «Финикс» вылетел на стадии второго раунда, уступив в серии «Денверу» со счётом 2-4.
Главный кандидат?
Комментарии
- 14 мая 2023
-
11:25
-
10:59
-
10:33
-
10:02
-
09:58
-
09:41
-
09:28
-
08:17
-
07:50
-
07:21
-
07:10
-
07:03
-
06:07
-
05:47
-
05:40
-
05:25
-
04:54
-
04:52
-
04:35
-
01:16
-
00:35
-
00:18
-
00:14
- 13 мая 2023
-
23:12
-
22:24
-
20:49
-
19:17
-
17:55
-
17:37
-
17:18
-
16:58
-
16:26
-
16:23
-
16:10
-
15:32
Партнерский контент