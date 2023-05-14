В «Финиксе» прокомментировали увольнение Монти Уильямса

«Финикс Санз» в своих социальных сетях опубликовал прощальное сообщение бывшему главному тренеру Монти Уильямсу, который был уволен этой ночью.

«Мы преисполнены благодарности за всё, что сделал Монти для «Санз» и всего нашего сообщества», — приводит слова президента по баскетбольным операциям Джеймса Джонса официальный аккаунт «Финикса».

Монти Уильямс тренировал команду с 2019 года. В сезоне-2020/2021 он смог вывести «Финикс» в финал, где уступил лишь «Милуоки Бакс», проиграв четыре матча подряд после двух побед. В прошлом сезоне «Санз» закончили сезон в первом раунде, разгромно проиграв «Даллас Маверикс» в седьмом матче серии. В нынешнем году «Финикс» вылетел на стадии второго раунда, уступив в серии «Денверу» со счётом 2-4.